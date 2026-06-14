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Polícia

Acidente na BR-316: ônibus da Boa Esperança tomba em Santa Izabel do Pará neste domingo

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã e não houve divulgação de feridos

O Liberal
fonte

Imagem do ônibus tombado (Reprodução Instagram | Castanhal Conectado)

Um ônibus da empresa Boa Esperança se envolveu em um acidente na manhã deste domingo (14), na rodovia BR-316, próximo à comunidade Piçarreira, em Santa Izabel do Pará, município da Região Metropolitana de Belém. A ocorrência foi registrada nas primeiras horas do dia, antes das 7h.

Imagens feitas por testemunhas mostram o veículo com avarias após o acidente. Motoristas que passavam pelo trecho relataram preocupação e precisaram redobrar a atenção ao trafegar pela rodovia.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o número de passageiros que estavam no ônibus nem sobre possíveis feridos. As causas do acidente também ainda não foram oficialmente esclarecidas.

A reportagem tenta contato com a empresa Boa Esperança. O espaço permanece aberto para manifestações e atualizações.

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