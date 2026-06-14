Acidente na BR-316: ônibus da Boa Esperança tomba em Santa Izabel do Pará neste domingo

Um ônibus da empresa Boa Esperança se envolveu em um acidente na manhã deste domingo (14), na rodovia BR-316, próximo à comunidade Piçarreira, em Santa Izabel do Pará, município da Região Metropolitana de Belém. A ocorrência foi registrada nas primeiras horas do dia, antes das 7h.

Imagens feitas por testemunhas mostram o veículo com avarias após o acidente. Motoristas que passavam pelo trecho relataram preocupação e precisaram redobrar a atenção ao trafegar pela rodovia.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o número de passageiros que estavam no ônibus nem sobre possíveis feridos. As causas do acidente também ainda não foram oficialmente esclarecidas.

A reportagem tenta contato com a empresa Boa Esperança. O espaço permanece aberto para manifestações e atualizações.