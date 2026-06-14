Santarém: jovem morre esfaqueado ao tentar apartar briga entre padrasto e enteado em festa junina

A madrugada deste domingo (14) no município de Santarém, no oeste do Pará, foi marcada por um homicídio praticado durante uma festa junina no bairro Bela Vista do Juá. A vítima foi um jovem identificado como Paulo Oziel Silva Cardoso, de 25 anos. De acordo com a Polícia, Paulo tentou apartar uma briga entre padrasto e enteado e foi morto ao ser esfaqueado no peito. Leonardo Santos de Souza, o enteado, foi identificado como o principal suspeito do homicídio, cometido por volta das 2h deste domingo.

Segundo testemunhas, o suspeito e o padrasto iniciaram uma discussão no campo da ocupação, em meio à festa com grande concentração de pessoas. O jovem acabou esfaqueando o padrasto.

Foi quando a vítima, percebendo a agressão, tentou intervir na situação com vistas a cessar a briga. Ocorre que esse homem acabou sendo atingido no peito. Ele não resistiu ao ferimentos e morreu no local. Já o padrasto ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), tendo sido encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém. Nesse caso, foram cometidos dois crimes: um homicídio e uma tentativa de homicídio.

Tão logo o crime se consolidou, o suspeito evadiu-se do lugar da ocorrência. Esse caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil. Policiais fazem buscas para localizar o autor dos ataques e investigam a motivação do crime de homicídio.

A Reportagem busca novas informações sobre essa ocorrência.