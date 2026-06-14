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Polícia

Suspeito de cometer crime de estupro é preso em Moju

Ele foi denunciado pela vítima e preso no bairro Nazaré

O Liberal

Policiais militares prenderam, no sábado (13), o município de Moju, no nordeste do Estado do Pará, um homem suspeito de ter praticado crime de estupro contra uma mulher. Essa vítima, segundo informações repassadas pelo 47º Batalhão da Polícia Militar (27º BPM), procurou a Delegacia de Moju e denunciou que havia sido alvo dessa ação criminosa por parte do  homem.

A partir dessa denúncia, equipes de policiais militares foram acionados para ir em busca do suspeito. Isso foi feito por meio de diligências em diversos pontos da sede do município. Como resultado das incursões dos policiais, o suspeito foi localizado no bairro Nazaré.

De acordo com a PM, após os policiais do 47º BPM terem localizado o acusado, o homem recebeu ordem de prisão e, em seguida, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Moju. Nessa unidade policial, o suspeito foi apresentado para os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando essa ocorrência.

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