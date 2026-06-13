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Polícia

Aluno do Corpo de Bombeiros morre durante treinamento de salvamento aquático em Outeiro

O caso ocorreu na manhã deste sábado (13); CBMPA lamentou o caso e deve apurar as circunstâncias da morte

O Liberal
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Aspirante do CBMPA morreu ainda no local (Foto: Reprodução | Redes socia)

Um aluno do 4º pelotão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), identificado como Alexandre Carlos Sassim Neto, morreu após se afogar na manhã deste sábado (13) durante uma instrução de salvamento aquático realizada na praia Grande, no distrito de Outeiro, em Belém. O caso foi confirmado pela corporação, que manifestou pesar pelo óbito. 

De acordo com informações preliminares, um grupo de bombeiros participava de um treinamento na praia quando um dos alunos desapareceu na água durante a manhã. A suspeita é de que ele tenha passado mal, no entanto, essa versão ainda não foi oficialmente confirmada.

Os outros alunos que estavam na atividade com a vítima começaram as buscas.  Após ser localizado, ele foi retirado do rio e recebeu os primeiros socorros ainda na praia. Imagens registradas por pessoas que estavam no local e que começaram a circular nas redes sociais mostram o momento em que o jovem recebe atendimento de emergência ainda na faixa de areia. 

No vídeo, é possível ver integrantes da equipe realizando reanimação enquanto outros participantes acompanham a ocorrência. Testemunhas informaram que equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência. 

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local. Apesar das tentativas de primeiros-socorros, a vítima não resistiu e morreu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que “lamenta profundamente a morte de um aluno do Curso de Formação de praças da instituição, ocorrida durante aula de instrução aquática, neste sábado (13), em Belém”. “Todos os protocolos de salvamento foram adotados de imediato pelos bombeiros militares”, diz o comunicado. 

“O aluno chegou a ser levado para uma unidade de saúde para suporte médico, mas não resistiu. O Corpo de Bombeiros do Pará informa que um procedimento administrativo interno foi aberto para apurar as circunstâncias do fato. A instituição se solidariza com familiares e amigos, e presta toda assistência à família”, acrescenta o CBMPA.

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