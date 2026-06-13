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Polícia

Passageira morre após carro invadir residência em Altamira

O caso foi registrado na madrugada deste sábado (13)

O Liberal
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Passageira morre após carro invadir residência em Altamira. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Andrea Carla Freire morreu após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (13), no bairro Santa Benedita, em Altamira, no sudoeste do Pará. Ela estava como passageira em um carro que invadiu uma residência após o motorista perder o controle da direção.

De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu por volta de 1h30. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades mostram que o veículo trafegava pela rua Francisco Bandeira de Matos. Ao chegar ao cruzamento com a rua Antônio Pereira da Silva, o condutor não realizou a curva e seguiu em linha reta, atingindo violentamente uma casa localizada na esquina das duas vias.

Com a força da colisão, a parte frontal do imóvel ficou destruída. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos entre os moradores da residência. Andrea Carla Freire estava no veículo no momento do impacto e não resistiu aos ferimentos. Segundo informações apuradas no local, ela teria aceitado uma carona oferecida pelo motorista pouco antes do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate da vítima, que ficou presa às ferragens devido à destruição da parte dianteira do automóvel. O condutor foi detido ainda no local. Vídeos gravados após o acidente mostram o motorista desorientado enquanto era abordado pelas autoridades. Testemunhas relataram que ele teria consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

Segundo informações iniciais, o teste do bafômetro realizado pelas autoridades confirmou a presença de álcool no organismo do motorista. Após os procedimentos no local, ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos e adoção das medidas cabíveis.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. 

"A Polícia Civil informa que o condutor foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Altamira, onde foi preso em flagrante por homicídio doloso no trânsito. O suspeito realizou teste de alcoolemia, que constatou o crime de condução de veículo sob efeito de bebida alcoólica. A passageira morreu no local. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso e o preso permanece detido", comunicou.

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