Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Líder de organização criminosa venezuelana morre durante operação dos Estados Unidos

A informação foi divulgada na sexta-feira (12) pelos governos dos dois países.

O Liberal
fonte

Donald Trump. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Uma ação integrada entre autoridades dos Estados Unidos e da Venezuela resultou na morte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero", apontado como principal líder da organização criminosa venezuelana ‘Tren de Aragua’. A informação foi divulgada na sexta-feira (12) pelos governos dos dois países. 

A operação foi realizada no estado de Bolívar, no sudeste da Venezuela, região onde forças de segurança atuavam contra estruturas ligadas ao crime organizado. Durante o avanço das equipes, ocorreram confrontos armados e Guerrero acabou morto. As autoridades informaram que a ação contou com troca de informações de inteligência e apoio tecnológico especializado.

O anúncio inicial foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que a ofensiva foi executada pelo Comando Sul norte-americano em coordenação com autoridades venezuelanas. O presidente também divulgou imagens que, segundo ele, registram o momento do ataque contra uma instalação utilizada pelo grupo criminoso. 

Considerado um dos criminosos mais procurados da América Latina, Niño Guerrero era investigado por diversos delitos, entre eles tráfico de drogas, extorsão, associação criminosa, tráfico de armas e outras atividades atribuídas ao Tren de Aragua. O Departamento de Estado dos EUA oferecia recompensa milionária por informações que levassem à sua captura. 

image Pôster com imagens de Niño Guerrero divulgado pelo governo venezuelano em 2023 (Foto: Divulgação)

Fundado em 2014 dentro da prisão de Tocorón, na Venezuela, o Tren de Aragua expandiu sua atuação para vários países do continente e passou a ser apontado por autoridades como responsável por crimes como homicídios sob encomenda, tráfico de pessoas, exploração sexual, extorsão, garimpo ilegal e narcotráfico. 

Mesmo após operações realizadas pelo governo venezuelano para enfraquecer a facção, Guerrero permaneceu foragido durante anos e continuou sendo considerado a principal liderança da organização. Nos Estados Unidos, o grupo foi classificado como organização terrorista e frequentemente citado por autoridades americanas em ações de combate ao crime transnacional. 

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre possíveis prisões de outros integrantes da facção durante a operação.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tren de Aragua

Estados Unidos

Héctor Rusthenford Guerrero Flores

venezuela
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Investigado por tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Irituia

O crime investigado foi registrado na comunidade Santa Rita

13.06.26 10h51

INVESTIGAÇÃO

Indígena é encontrado morto, em avançado estado de decomposição, em Paragominas

O caso foi registrado na sexta-feira (12) na Aldeia Teko Haw

13.06.26 9h18

TRIPLO HOMICÍDIO

Triplo homicídio é registrado no bairro Liberdade II, em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (12)

13.06.26 8h00

OPERAÇÃO

Líder de organização criminosa venezuelana morre durante operação dos Estados Unidos

A informação foi divulgada na sexta-feira (12) pelos governos dos dois países.

13.06.26 7h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO

Líder de organização criminosa venezuelana morre durante operação dos Estados Unidos

A informação foi divulgada na sexta-feira (12) pelos governos dos dois países.

13.06.26 7h52

TRIPLO HOMICÍDIO

Triplo homicídio é registrado no bairro Liberdade II, em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (12)

13.06.26 8h00

POLÍCIA

Homem é preso por estupro de vulnerável após manter relacionamento com menor de idade em Muaná

O estava convivendo com a adolescente de 12 anos que havia desaparecido de casa há cerca de uma semana

12.06.26 19h38

PRISÃO

Foragido da Justiça goiana é localizado e preso em Belém

Mandado de prisão expedido pela Justiça de Luziânia foi cumprido no distrito de Icoaraci

12.06.26 22h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda