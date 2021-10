Homem que mantinha 'relacionamento' com adolescente de 14 anos é detido no Pará

Rafael de Souza Feitosa, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil por manter um "relacionamento" com uma adolescente de 14 anos na cidade de Marabá, no sudeste paraense. A prática é considerada delituosa, conforme o artigo 217 do Código Penal Brasileiro. O acusado agora vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na última quinta-feira (21), por volta de 23h10, na folha 13, Núcleo Nova Marabá. As informações são do portal Debate Carajás.

A mãe da vítima relatou à Polícia Militar que já havia denunciado o caso anteriormente, já que a filha, por estar na casa do "namorado", não estaria frequentando a escola há pelo menos dois dias. A genitora, então, registrou um boletim de ocorrência na 21ª Seccional Urbana, mas o caso foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente (Deaca) da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente confirmou durante depoimento que manteve relação sexual com o namorado no dia 21 de outubro de 2021. No entanto, durante a apresentação de Rafael Feitosa, ele afirmou que manteve relação sexual com a menina no dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, antes da garota completar 14 anos de idade.

Segundo o delegado Vinícius Cardoso, como não houve flagrante, o suspeito foi ouvido e liberado pelo delegado de plantão, já a adolescente foi entregue para a família. O estupro presumido está sob a investigação da Deaca de Marabá.