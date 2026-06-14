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Polícia

Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar companheira grávida em Soure

Suspeito teria perseguido a vítima pelas ruas da cidade, desferido novos socos e feito ameaças

O Liberal
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Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar companheira grávida em Soure. (Divulgação | PC)

Um homem identificado pelas iniciais Vanderson P.M. foi preso em flagrante pela Polícia Civil neste domingo (14), em Soure, no arquipélago do Marajó, suspeito de praticar os crimes de lesão corporal qualificada por violência doméstica e ameaça contra a própria companheira.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a Delegacia de Soure em estado de choque e apresentando marcas visíveis de agressão no rosto, com vermelhidão e inchaço. Ela relatou que o companheiro, supostamente sob efeito de bebida alcoólica, iniciou uma discussão na residência do casal e desferiu um soco em seu queixo, mesmo sabendo que ela estava com suspeita de gravidez.

Ainda segundo o relato, ao tentar fugir para buscar ajuda na delegacia, a mulher foi perseguida pelo agressor. Nas proximidades do cruzamento da Terceira Rua com a Alameda Santo Expedito, ela teria sido alcançada e agredida novamente com socos na região do rosto e do ouvido. A vítima afirmou que foi derrubada e pressionada contra o chão, além de receber ameaças caso não retornasse para casa.

Após receber a denúncia, equipes da Polícia Civil realizaram buscas na região indicada. Conforme o informe policial, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas foi localizado e capturado após diligências realizadas com o auxílio de moradores.

Para comprovar as agressões, a autoridade policial determinou a realização de exame de lesão corporal e levantamento fotográfico das marcas apresentadas pela vítima. Uma testemunha também prestou depoimento confirmando a discussão e as lesões observadas.

Durante o interrogatório, o investigado admitiu parcialmente os fatos, reconhecendo que houve confronto com a companheira e que utilizou força física contra ela.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito possui antecedentes relacionados à violência doméstica contra a mesma vítima. Entre os registros estão um inquérito por lesão corporal em agosto de 2025 e um procedimento por ameaça em julho do mesmo ano.

Diante da gravidade do caso e da reincidência das condutas, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

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