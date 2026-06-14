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Polícia

'Gêmeos da Matinha' morrem durante perseguição policial em Tucuruí

Flávio e Felipe Gonçalves acumulavam registros policiais; caso tem grande repercussão nas redes sociais

O Liberal
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"Gêmeos da Matinha" foram mortos durante perseguição policial em Tucuruí (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Os irmãos gêmeos Flávio e Felipe Gonçalves, conhecidos como os "Gêmeos da Matinha", foram mortos após uma perseguição policial na sede do município de Tucuruí, sudeste paraense. O fato se deu nas proximidades do local conhecido como Escorre Água, no bairro Matinha, em Tucuruí. Os dois possuíam longo histórico de passagens pela polícia, ou seja, mais de 10 registros policiais, segundo informações levantadas.

Esses registros envolvem crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de armas de fogo, além de tentativa de homicídio.

A morte dos "Gêmeos da Matinha" tem repercussão nas redes sociais e, ainda, entre moradores da região. Segundo moradores do bairro da Matinha, Flávio e Felipe eram frequentemente associados a ocorrências policiais. 

A Polícia levanta informações sobre como se deu a morte dos dois irmãos na perseguição policial, ou seja, a Polícia Civil segue investigando o caso. 

A reportagem do Grupo Liberal prossegue no levantamento de informações sobre essa ocorrência.

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