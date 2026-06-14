Homem é executado a tiros em loja de conveniência em Parauapebas

Uma loja de conveniência no bairro da Paz, no município de Parauapebas, no sudeste do Estado do Pará, sediou a execução de um homem na madrugada deste domingo (14). A vítima foi identificada como Leonardo Soares da Silva. Ele foi morto a tiros nesse estabelecimento que funciona na rua Sol Poente.

Leonardo, segundo as primeiras informações sobre esse caso, encontrava-se nessa loja de conveniência inaugurada no sábado (13). Em dado momento, ele foi surpreendido com a chegada ao local de homens armados em um veículo branco.

Esses homens, então, passaram a efetuar diversos disparos contra Leonardo. Logo após, os autores dos tiros fugiram do local. No momento do crime, havia muita gente no estabelecimento, ou seja, público que tinha acompanhado o jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa 2026.

Há quando dos disparos no local, houve momentos de pânico entre as pessoas. Foram, então, acionadas equipes de segurança para atuar na ocorrência e levantar informações sobre o caso.

Em menos de três dias, esse foi o quarto homicídio registrado em Parauapebas. Na sexta-feira (12) à noite, ocorreu uma chacina no bairro Liberdade 2, com três pessoas mortas. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação pelo assassinato de Leonardo Silva.