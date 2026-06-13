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Polícia

Triplo homicídio é registrado no bairro Liberdade II, em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (12)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Três pessoas foram assassinadas a tiros na noite de sexta-feira (12), no bairro Liberdade II, em Parauapebas, sudeste do Pará. Os disparos ocorreram na Rua Murici, uma área residencial. Segundo as informações iniciais, o crime apresentou extrema violência e uma das vítimas teria sido decapitada. Não há informações oficiais sobre as identidades dos mortos ou quem são os autores do triplo homicídio.

Moradores relataram ter ouvido uma intensa sequência de tiros e acionaram a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram as três vítimas já sem sinais vitais. Uma mulher relatou que estava próxima ao local no momento da ação criminosa, mas não foi atingida e conseguiu deixar a área em segurança. 

As circunstâncias do ataque permanecem sendo apuradas. A motivação do crime também ainda é desconhecida. Pessoas da área teriam relatado que duas das vítimas seriam um homem chamado Izânio e um adolescente de 15 anos identificado como Jhon Erick, que estariam juntos retornando do trabalho e não teriam envolvimento com nenhum tipo de crime. Não há detalhes sobre quem é o terceiro assassinado.

Entre as linhas de investigação analisadas pela Polícia Civil está a possível relação do triplo homicídio com a atuação de grupos criminosos na região. No entanto, somente a PC poderá esclarecer o ocorrido. O caso foi registrado e um inquérito policial foi instaurado para apurar a dinâmica do crime, identificar os autores e esclarecer as circunstâncias que resultaram nas três mortes. Os corpos foram periciados e removidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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