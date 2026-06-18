Jovem que atuava no Trem da Alegria morre após acidente em avenida de Paragominas

Um jovem identificado como Alessandro Silva morreu após um acidente na Avenida Balão de Araruna, em Paragominas, no sudeste do Pará. O óbito da vítima foi confirmado na madrugada desta quinta-feira (18), no Hospital Regional do município. Segundo as informações iniciais, ele trabalhava como personagem do ‘Trem da Alegria’ e havia ficado gravemente ferido após cair do veículo da atração, na noite de quarta-feira (17).

O acidente foi registrado nas proximidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Segundo informações preliminares, Alessandro participava das atividades do Trem da Alegria quando teria se desequilibrado do veículo durante o percurso. Após a queda, o jovem ainda foi atingido por outro automóvel que trafegava pela via. O impacto provocou ferimentos graves. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância para realizar o resgate da vítima. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

Alessandro foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Paragominas. Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada na unidade de saúde.

A morte causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam o trabalho de Alessandro nas apresentações realizadas pelo Trem da Alegria na cidade.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A investigação busca esclarecer como ocorreu a queda da vítima e as condições em que se deu o atropelamento. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motorista do veículo envolvido no acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.