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Polícia

Jovem que atuava no Trem da Alegria morre após acidente em avenida de Paragominas

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (17)

O Liberal
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Imagem meramente ilustrativa (Foto: Arquivo/O Liberal)

Um jovem identificado como Alessandro Silva morreu após um acidente na Avenida Balão de Araruna, em Paragominas, no sudeste do Pará. O óbito da vítima foi confirmado na madrugada desta quinta-feira (18), no Hospital Regional do município. Segundo as informações iniciais, ele trabalhava como personagem do ‘Trem da Alegria’ e havia ficado gravemente ferido após cair do veículo da atração, na noite de quarta-feira (17).

O acidente foi registrado nas proximidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Segundo informações preliminares, Alessandro participava das atividades do Trem da Alegria quando teria se desequilibrado do veículo durante o percurso. Após a queda, o jovem ainda foi atingido por outro automóvel que trafegava pela via. O impacto provocou ferimentos graves. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância para realizar o resgate da vítima. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

Alessandro foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Paragominas. Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada na unidade de saúde.

A morte causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam o trabalho de Alessandro nas apresentações realizadas pelo Trem da Alegria na cidade.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A investigação busca esclarecer como ocorreu a queda da vítima e as condições em que se deu o atropelamento. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motorista do veículo envolvido no acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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