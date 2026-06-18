Suspeito de furtar botijão de gás, ‘Capetinha’ é preso pela Polícia Militar em Portel

Um homem conhecido pelo apelido de “Capetinha” foi detido por policiais militares no município de Portel, no Marajó, suspeito de furtar um botijão de gás de uma residência. A ação aconteceu na quarta-feira (17), quando a guarnição foi acionada após uma moradora informar que o objeto havia sido levado de sua casa, localizada às margens da rodovia PA-368.

Conforme as informações da PM, a mulher relatou aos agentes que registrou um boletim de ocorrência e apontou como principal suspeito um homem conhecido na região pelo apelido de “Capetinha”. De acordo com a denúncia, ele teria saído de sua residência levando o botijão com a intenção de comercializar o item.

Com base nas informações repassadas, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito transportando um botijão de gás. Ao notar a aproximação da viatura, o homem abandonou o recipiente e tentou escapar correndo. No entanto, ele foi perseguido e capturado pela equipe.

Durante a abordagem, de acordo com a PM, o suspeito admitiu ter cometido o furto e afirmou que pretendia vender o botijão. Ainda segundo os policiais, ele possui passagem anterior pelo crime de roubo e atualmente cumpre prisão domiciliar.

Após a detenção, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Portel, juntamente com o material recuperado, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.