Duas mulheres são presas suspeitas de participar de 'tribunal do crime' em Altamira

Um homem que estava sendo torturado durante um suposto julgamento do chamado 'tribunal do crime', na região da Estrada do Massanori, no município de Altamira, região sudeste do Pará. O resgate ocorreu na noite da última terça-feira (16), por militares da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME).

A polícia foi acionada. Rapidamente, uma ação integrada foi montada com o tático e a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. A vítima foi resgatada. No total, cinco pessoas foram encaminhadas para a delegacia.

Os chamados 'tribunais do crime' ou 'tribunal do tráfico' são sessões de julgamento clandestinos organizadas por facções criminosas para punir indivíduos que quebraram suas regras, cometem crimes malvistos na comunidade (como estupro ou roubo) ou devem satisfações ao tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que a Polícia Militar apresentou cinco pessoas na Seccional de Altamira, incluindo duas testemunhas e uma vítima. Duas mulheres foram autuadas por tortura. Ambas permanecem à disposição da Justiça.