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Polícia

Suspeito de tráfico de drogas é morto em troca de tiros na Cabanagem

Luciano Peniche morreu após trocar tiros com guarnições do 24º Batalhão de Polícia na terça-feira (16)

O Liberal
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Suspeito de tráfico de drogas na Cabanagem morreu após troca de tiros contra polícia. (O Liberal / Arquivo)

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após trocar tiros com equipes da Polícia Militar, na noite desta terça-feira (16), no bairro da Cabanagem, em Belém. A ocorrência foi registrada durante o início da Operação Game Over 2.0, realizada por policiais do 24º Batalhão da PM. O suspeito foi identificado como Luciano Peniche. 

A ação ocorreu durante o início da Operação Game Over 2.0, que começou nesta terça-feira (16), com equipes do 24º BPM. A Operação é realizada em toda a área do 24º Batalhão para verificar diversas denúncias dos moradores e denúncias feitas à PM por meio do número 181.

De acordo com informações da PM, as equipes apuravam denúncia de tráfico de drogas por indivíduos em uma área de mata no final da alameda Waldecir Azevedo, no bairro da Cabanagem. As guarnições cercaram a área. Nesta área, Luciano Peniche teria reagido à abordagem, efetuando disparos contra os policiais. A PM revidou e atingiu Luciano.

Luciano ainda chegou a ser socorrido e levado para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre 38 e aproximadamente 150 papelotes de pasta base de cocaína. 

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