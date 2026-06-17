Corpo de homem é encontrado em cova rasa dentro de mata no município de Mãe do Rio

O corpo de Junior da Silva Reis, de idade não revelada, foi encontrado enterrado em uma cova rasa na noite de terça-feira (16), em uma área de mata localizada em uma fazenda no bairro Tubilândia, no município de Mãe do Rio, nordeste do Pará. A vítima ainda não foi identificada oficialmente pelas autoridades policiais.

De acordo com a Polícia Civil, a descoberta ocorreu após denúncias recebidas por volta das 17h, informando sobre a possível existência de um cadáver na região. Equipes iniciaram buscas nos locais indicados, mas não localizaram o corpo durante as primeiras diligências.

Horas depois, por volta das 21h, novas informações foram repassadas aos investigadores com detalhes mais precisos sobre o ponto onde o cadáver estaria enterrado. Os policiais retornaram à área e, após novas buscas, encontraram o corpo em uma cova rasa em meio à vegetação. O avançado estado de decomposição impossibilitou a identificação imediata da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do cadáver e os procedimentos periciais que poderão auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da morte. O caso segue sob investigação para apurar a autoria e a motivação do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é apurado como homicídio pela Delegacia de Mãe do Rio. "Perícias foram solicitadas e os procedimentos cabíveis estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e autoria do caso", comunicou. Já a Polícia Científica comunicou que o corpo de Junior da Silva Reis foi periciado e aguarda a família para a liberação.