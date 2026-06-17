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Polícia

Oito pessoas são presas, suspeitas de roubo, cárcere privado e tortura à vítima em Castanhal

De acordo com as autoridades, após as agressões, a vítima foi levada à sua residência, onde foi obrigada a realizar transferências bancárias via PIX, além de ter diversos bens subtraídos

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais civis durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva contra os investigados. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu oito pessoas nesta quarta-feira (17/6), durante a operação “Tributo”, suspeitas de praticarem os crimes de roubo majorado, extorsão, tortura, cárcere privado e coação por integrantes de organização criminosa atuante em Castanhal, nordeste do estado. Segundo o delegado Henrique Inácio, responsável pela investigação, a vítima foi atraída ao local do crime, mantida em cárcere privado por várias horas e passou por agressões físicas e psicológicas, além de ser obrigada a fazer uma chamada de vídeo com lideranças do grupo que se encontram no Rio de Janeiro.

“Eles (suspeitos) exigiram o pagamento de taxas, mas obtiveram a recusa por parte da vítima”, contou o delegado Henrique. De acordo com a PCPA, após as agressões, ela foi levada à sua residência, onde foi obrigada a realizar transferências bancárias via PIX, além de ter diversos bens subtraídos, incluindo dinheiro, veículo, motocicleta, notebook, televisão, relógios e outros objetos de valor.

“As nossas diligências permitiram identificar os responsáveis por atrair a vítima, executar o roubo, torturar, ocultar os veículos e realizar a extorsão. Reconhecimentos fotográficos, depoimentos, oitivas de testemunhas e trabalho de inteligência policial confirmaram a participação dos investigados”, finalizou o delegado.

Durante a ação, que contou com o apoio da Superintendência Regional da Zona no Salgado e da Delegacia de Homicídios, oito pessoas foram presas preventivamente, sendo os investigados conduzidos à unidade policial, onde passaram pelos trâmites legais e permanecerão à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem para localizar outros envolvidos na ação criminosa. 

 

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