Uma semana após atropelamento de Pam Pam em Belém, PC continua buscas por suspeito

As buscas pelo motorista apontado como responsável pelo atropelamento de moradores no bairro da Sacramenta, em Belém, continuam após uma semana do acidente. Entre as vítimas está Daniel Grislei Tavares de Souza, conhecido como “Pam Pam”, figura conhecida entre torcedores do Paysandu. Nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil informou que o suspeito é procurado.

“A Polícia Civil informa que diligências seguem em andamento para localizar o suspeito”, comunicou em nota.

O caso ganhou grande repercussão na capital paraense por ter deixado entre os feridos o jovem “Pam Pam”, bastante conhecido nas redes sociais.

Justiça

Enquanto aguardam o avanço das investigações, familiares das vítimas seguem cobrando justiça e a prisão do motorista. Também nesta quarta-feira (17), o tio de Pam Pam, Erick Henrique, publicou um vídeo nas redes sociais relatando a indignação da família diante da falta de localização do suspeito.

Segundo ele, o atropelamento deixou consequências físicas, emocionais e financeiras para os envolvidos. No vídeo, Erick aparece ao lado de Pam Pam, que continua em recuperação dos ferimentos sofridos no acidente.

A família também agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde o ocorrido e reforçou o pedido para que o caso não fique impune. "Pedimos justiça pelo Pampam. Que a verdade prevaleça e que tudo seja esclarecido da forma correta e justa", afirmou.

Atropelamento

O atropelamento ocorreu na noite do último dia 10 de junho, na Passagem Marinho, entre a Rua Nova e o Canal da Pirajá, no bairro da Sacramenta. De acordo com testemunhas, moradores realizavam a pintura da via para uma comemoração comunitária quando uma caminhonete avançou pelo trecho interditado e atingiu várias pessoas.

Pelo menos quatro moradores foram atropelados. Entre eles estava Pam Pam, que sofreu fraturas em dedos das mãos e lesões na boca. Erick Henrique também ficou ferido e precisou passar por cirurgia. Além das vítimas, veículos estacionados na área foram atingidos e danificados.

Após o atropelamento, o motorista deixou o local sem prestar socorro. Durante as buscas, a caminhonete suspeita foi encontrada abandonada no bairro do Coqueiro. A Polícia Civil informou anteriormente que o condutor já foi identificado, porém ainda não foi localizado.

A investigação segue em andamento na tentativa de esclarecer todas as circunstâncias do caso e localizar o suspeito.