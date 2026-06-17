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Polícia

Paróquia é alvo de furto de cabos elétricos no bairro do Marco, em Belém

O caso é apurado pela Polícia Civil

O Liberal
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Paróquia é alvo de furto de cabos elétricos no bairro do Marco, em Belém. (Foto: Divulgação)

A Paróquia da Santa Cruz, localizada na Avenida Almirante Barroso, em Belém, foi alvo de furto de cabos de energia elétrica e outros materiais. A ação criminosa ocorreu durante a madrugada do último dia 6 de junho e resultou em danos à estrutura da igreja e comprometimento de parte das atividades do local.

Em nota oficial, a Paróquia da Santa Cruz informou que identificou o crime e que, desde a constatação da ocorrência, vem adotando medidas para reparar os danos causados.

“A Paróquia Santa Cruz informa que identificou recentemente o furto de cabos de energia elétrica em suas dependências, fato que ocasionou prejuízos à estrutura elétrica da igreja e afetou o funcionamento de alguns equipamentos e do sistema de energia solar", destacou a instituição.

A igreja também informou que as autoridades competentes foram acionadas e acompanham o caso. Além disso, solicitou atenção especial dos órgãos de segurança pública diante dos registros recentes de ocorrências na região, visando garantir maior tranquilidade aos moradores e fiéis.

“Desde a constatação da ocorrência, a paróquia vem adotando as providências necessárias para reparar os danos causados e reforçar a segurança de suas instalações. As autoridades competentes foram acionadas e acompanham o caso”, detalhou.

A Paróquia da Santa Cruz encerrou o comunicado convidando a comunidade a permanecer unida em oração pela paz e pela proteção das famílias, enquanto aguarda o avanço das investigações e a identificação dos responsáveis pelo furto.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. "A Polícia Civil informa que os procedimentos cabíveis estão em andamento pela Delegacia do Marco", comunicou a corporação.

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