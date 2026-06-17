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Polícia

Jovem desaparecido é encontrado morto em plantação de dendê na zona rural de Tailândia

O caso foi registrado na terça-feira (16)

O Liberal
fonte

Jovem desaparecido é encontrado morto em plantação de dendê na zona rural de Tailândia. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Eduardo Maia de Jesus foi encontrado morto na manhã de terça-feira (16) em uma área de plantação de dendê na zona rural de Tailândia, no nordeste do Pará. O cadáver estava próximo ao trevo de acesso ao distrito de Palmares e à Vila Turi-Açu.

De acordo com as informações iniciais, o jovem estava desaparecido desde o último sábado (13). Após o sumiço, familiares registraram um boletim de ocorrência e iniciaram uma campanha nas redes sociais em busca de informações que pudessem ajudar a localizar Eduardo.

Não há mais informações sobre as condições em que o cadáver estava quando foi encontrado, ou se havia sinais de violência por arma de fogo ou faca. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e procedimentos periciais. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia que deverão apontar a causa da morte e fornecer elementos para o avanço das investigações.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou sobre a dinâmica que levou à morte do jovem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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