Homem é encontrado morto em praia de Outeiro

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (16/5) em uma área conhecida como Praia do Max, localizada na avenida Beira-Mar, no distrito de Outeiro, em Belém. Até o momento, as circunstâncias da morte não foram esclarecidas. As polícias Civil e Militar foram acionadas ao caso por volta das 15h.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado. Pelas imagens, é possível ver a vítima morta às margens da praia com o rosto deformado. “O cara morreu, caiu daqui de cima. Espocou a cara dele", diz o cinegrafista amador. Por enquanto, a hipótese de que o homem caiu de barranco não foi confirmada pelas autoridades.

O corpo foi recolhido pela Polícia Científica do Estado do Pará (PCI) e deverá passar por perícia na busca de determinar a causa da morte.