PM intervém e suspeito morre após atirar contra comerciante na feira de Icoaraci, em Belém

Um homem armado, que ainda não teve o nome revelado, morreu na manhã desta terça-feira (16/6) após uma confusão registrada na Feira da 8 de Maio, no distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, um homem encapuzado atirou contra um feirante, que também estava armado e entrou em luta corporal com o suspeito. Um policial militar à paisana que passava pelo local interveio e efetuou disparos contra o suspeito, que morreu no local.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado. Pelas imagens, é possível ver algumas pessoas jogadas no chão até os tiros começarem. Na sequência, os feirantes começam a gritar. De acordo com as autoridades, o policial militar que intervém na situação aparece de camisa laranja na gravação. Após os disparos, dois homens se levantam mancando. Um deles saca a arma e atira, pelo menos, três vezes contra o suspeito, que está deitado no chão.

O caso ocorreu em um horário de intensa movimentação de comerciantes e frequentadores do local. De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta. Há informações de que ele estaria acompanhado de outra pessoa, que conseguiu fugir após a ocorrência. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Ainda segundo testemunhas, durante a briga o suspeito deixou a arma de fogo cair. Nesse momento, uma terceira pessoa teria recolhido o armamento e efetuado disparos contra o homem, que morreu no local antes da chegada do socorro.

As circunstâncias do ocorrido ainda são apuradas pelas autoridades. Informações preliminares apontam duas versões para o caso: uma possível tentativa de roubo e uma suposta tentativa de homicídio. Até o momento, nenhuma das hipóteses foi confirmada oficialmente pela polícia.

A Polícia Militar foi acionada e, ao constatar a morte do suspeito, realizou o isolamento da área para preservar a cena até a chegada da Polícia Científica. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a dinâmica da ocorrência, identificar todos os envolvidos e determinar as circunstâncias que levaram à morte do suspeito.

Em nota, a PM, além de informar como tudo ocorreu, disse que um terceiro homem foi atingido de raspão e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci. “O policial militar se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Duas pistolas foram apreendidas e a perícia foi acionada para auxiliar na apuração dos fatos”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.