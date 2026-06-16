Mulher denuncia e PC prende suspeito de violência doméstica, em Barcarena
Conforme as autoridades, os policiais constataram uma lesão visível em uma das pernas da vítima
Um homem foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (15/6), suspeito de cometer os crimes de lesão corporal e dano contra a companheira em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a PC, a vítima compareceu à unidade policial para relatar ter sido agredida fisicamente pelo companheiro.
Durante o atendimento, a mulher informou aos agentes que as agressões ocorreram instantes antes de sua chegada à unidade policial, restando evidente a situação de flagrância delitiva. Conforme as autoridades, os policiais constataram uma lesão visível em uma das pernas da vítima.
A PC iniciou as diligências e deslocou-se até a residência do casal, porém o suspeito não havia sido encontrado até aquele momento. Ele foi localizado na casa de sua genitora.
Ao ser abordado, o homem foi cientificado dos fatos e recebeu voz de prisão em flagrante. Ainda de acordo com a Polícia Civil, devido ao comportamento exaltado e agitado apresentado pelo conduzido, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe, de terceiros e do próprio custodiado.
O suspeito foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.
Denuncie violência doméstica
É fundamental ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, a orientação é ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.
Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS) e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).
A maioria dos casos de violência doméstica é cometida por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.
Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.
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