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Polícia

Mulher denuncia e PC prende suspeito de violência doméstica, em Barcarena

Conforme as autoridades, os policiais constataram uma lesão visível em uma das pernas da vítima

O Liberal

Um homem foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (15/6), suspeito de cometer os crimes de lesão corporal e dano contra a companheira em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a PC, a vítima compareceu à unidade policial para relatar ter sido agredida fisicamente pelo companheiro.

Durante o atendimento, a mulher informou aos agentes que as agressões ocorreram instantes antes de sua chegada à unidade policial, restando evidente a situação de flagrância delitiva. Conforme as autoridades, os policiais constataram uma lesão visível em uma das pernas da vítima.

A PC iniciou as diligências e deslocou-se até a residência do casal, porém o suspeito não havia sido encontrado até aquele momento. Ele foi localizado na casa de sua genitora.

Ao ser abordado, o homem foi cientificado dos fatos e recebeu voz de prisão em flagrante. Ainda de acordo com a Polícia Civil, devido ao comportamento exaltado e agitado apresentado pelo conduzido, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe, de terceiros e do próprio custodiado.

O suspeito foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.

Denuncie violência doméstica

É fundamental ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, a orientação é ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS) e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica é cometida por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.

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