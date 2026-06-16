Polícia Civil investiga desaparecimento de adolescente após sequestro em Mocajuba

A Polícia Civil do Pará investiga o desaparecimento de uma adolescente ocorrido na zona rural de Mocajuba, nordeste do estado. O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (11/6) e passou a ser tratado como sequestro após o registro de um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

Em nota nesta terça-feira (16), a PC informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Mocajuba e que as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá.

“Testemunhas são ouvidas e buscas são realizadas para a apuração do caso e localização da adolescente desaparecida. Equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (Dav) também atuam nas investigações e auxiliam nas diligências. Informações que auxiliem o trabalho policial podem ser repassadas pelo número 181, o sigilo é garantido”, comunicou.

Desaparecimento

A adolescente está desaparecida desde a madrugada de quinta-feira (11), quando deixou a residência onde mora, na Vila de Areião. Conforme relatos de familiares, ela saiu sem levar documentos, telefone celular ou quaisquer pertences pessoais.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela família mostram a jovem deixando o imóvel acompanhada de um homem. Os familiares afirmam que a jovem estaria amordaçada para não ter como gritar por socorro. Um homem que seria suposto ex-namorado da vítima estaria sendo apontado como o autor do sequestro. As circunstâncias em que ela deixou a residência estão sendo apuradas pelas autoridades.

Familiares seguem realizando buscas e a coleta de informações que possam contribuir para a localização da adolescente. A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese e prossegue com as investigações para esclarecer o caso.