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Polícia

PC registrou morte de estudante de formação do Corpo de Bombeiros como 'acidental'

Boletim de ocorrência registado no final da manhã do último sábado (13) mostra ainda que a solicitou necrópsia médico-legal no corpo

O Liberal
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Estudante Alexandre Carlos Sassim Neto, de 27 anos, morreu após se afogar durante treinamento do Corpo de Bombeiros, em Outeiro. (Foto: Reprodução | Redes socia)

A morte do estudante do 4º pelotão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), Alexandre Carlos Sassim Neto, de 27 anos, foi registrada como morte acidental a esclarecer, conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Seccional de Icoaraci no último sábado (13).

De acordo com a informações prestadas pelo 2º Sargento dos Bombeiros Militares, Paulo Roberto da Costa Damasceno, a morte de estudante Alexandre Neto ocorreu durante o treinamento de instrução de salvamento aquático realizado na manhã do sábado (13), na Praia Grande, Distrito do Outeiro, em Belém. 

No local quatro monitores ensinavam os estudantes como proceder em salvamentos na água, além do 2º sargento Paulo Damasceno, também estavam na praia o 2º sargento Farias, o cabo Camilo e o 2º Sargento Raildo, juntamente com os 43 alunos da turma.

Durante a instrução o estudante Alexandre Neto desapareceu na água e, imediatamente, começaram a ser realizadas buscas por ele. O estudante foi encontrado submerso após dez minutos de procura. Logo em seguida, foram realizadas manobras para tentar reanimá-lo, porém o jovem veio à óbito. Alexandre ainda foi levado para a unidade de saúde do Outeiro.

Na ocasião, a Polícia Civil (PC) solicitou remoção do corpo e a realização de necrópsia médico-legal (ou autópsia forense) que é um exame científico realizado em mortes violentas, suspeitas ou acidentais. O exame é realizado por um médico no Instituto Médico Legal (IML), com a finalidade principal de determinar a causa, o mecanismo e as circunstâncias da morte, além de identificar possíveis indícios de crime.

NOTA - Por meio de nota nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará se manifestou no último sábado (13) lamentando profundamente "a morte de um aluno do Curso de Formação de praças da instituição, ocorrida durante aula de instrução aquática, neste sábado (13), em Belém”. “Todos os protocolos de salvamento foram adotados de imediato pelos bombeiros militares”, diz o comunicado. 

“O aluno chegou a ser levado para uma unidade de saúde para suporte médico, mas não resistiu. O Corpo de Bombeiros do Pará informa que um procedimento administrativo interno foi aberto para apurar as circunstâncias do fato. A instituição se solidariza com familiares e amigos, e presta toda assistência à família”, acrescenta o CBMPA.

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