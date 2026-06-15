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Polícia

Casal é morto a tiros por ocupantes de 'carro prata' no bairro de Fátima, em Belém

O crime ocorreu na noite de domingo (14)

O Liberal
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Casal é morto a tiros por ocupantes de carro prata no bairro de Fátima, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um casal foi executado a tiros na noite de domingo (14), em uma residência localizada na esquina da Travessa Antônio Barreto com a Travessa 3 de Maio, no bairro de Fátima, em Belém. As vítimas foram identificadas como Hugo Daniel Miranda de Castro e Natália Carolina Pereira Farias. Segundo as informações iniciais, os autores do duplo homicídio são quatro homens que estavam em um carro prata.

De acordo com os relatos preliminares repassados à polícia, as vítimas estavam em um corredor do imóvel consumindo bebidas alcoólicas quando foram surpreendidas pelos criminosos. Após saírem do veículo, os suspeitos invadiram a residência. As vítimas ainda tentaram correr, mas foram alcançadas. Hugo e Natália foram baleados várias vezes no corredor do imóvel. As vítimas morreram antes da chegada do socorro.

A área foi isolada para o trabalho das equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil, responsáveis pelos levantamentos periciais e pela coleta de informações que possam auxiliar na investigação.

Segundo as informações da PM, Hugo Daniel Miranda de Castro possuía antecedente criminal por tráfico de drogas. No entanto, a polícia ainda não confirmou se esse histórico tem relação com a execução. A motivação do duplo homicídio permanece desconhecida.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios, que trabalha para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias da ação criminosa. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

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Casal é morto a tiros

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