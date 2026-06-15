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Polícia

Colisão entre três veículos deixa um morto e quatro feridos na PA-140, em Quatro Bocas

O acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo (14)

O Liberal
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Colisão entre três veículos deixa um morto e quatro feridos na PA-140, em Quatro Bocas. (Foto: Redes Sociais)

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em uma colisão na rodovia PA-140, em Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, no nordeste paraense. O acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo (14) e envolveu três carros de passeio.

De acordo com as informações preliminares, a vítima que morreu conduzia um Volkswagen Fox preto. O motorista chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado inicialmente como Valmir.

Entre os feridos está uma criança, que sofreu lesões graves e precisou ser transferida para Belém para receber atendimento médico especializado. O estado de saúde das demais vítimas não foi divulgado. Equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento aos feridos, enquanto policiais militares e agentes da Polícia Rodoviária realizaram o controle do tráfego e os procedimentos iniciais no local da ocorrência.

As primeiras apurações, com base em relatos de testemunhas, apontam que o Fox trafegava em alta velocidade quando teria invadido a faixa contrária da rodovia, colidindo frontalmente contra um Fiat Argo e um Fiat Siena. Com o impacto, os veículos ficaram destruídos e os ocupantes feridos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que deverá apurar as causas da colisão e esclarecer a dinâmica do ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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Acidente de trânsito

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