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Polícia

Idoso amarrado a cerca durante assalto morre em Óbidos; polícia investiga latrocínio

O crime ocorreu no sábado (13), na comunidade Santíssima Trindade

O Liberal
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Imagem meramente ilustrativa (Foto: Arquivo pessoal / O Liberal /)

Antônio Edinelson Seixas Nunes, conhecido como “Pixinho”, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser vítima de um latrocínio na zona rural de Óbidos, no oeste do Pará. O crime ocorreu no sábado (13), mas o falecimento foi confirmado no domingo (14) pelas polícias Civil e Militar. A vítima havia sido espancada e amarrada em uma cerca após ter a casa invadida por dois suspeitos armados.

Inicialmente, o caso era tratado como roubo. No entanto, com o óbito da vítima, o crime passou a ser investigado como latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte. Segundo as informações apuradas pelas autoridades, criminosos renderam o idoso, subtraíram seus pertences e, antes de deixarem o local, o prenderam às estacas de uma cerca.

A vítima foi localizada posteriormente por moradores da região, que acionaram socorro. No entanto, apesar dos atendimentos realizados, o idoso não resistiu. As circunstâncias exatas que levaram à morte ainda estão sendo apuradas. A investigação busca esclarecer se o falecimento foi consequência de possíveis agressões sofridas durante a ação criminosa ou das condições em que a vítima permaneceu após ser amarrada.

Equipes das polícias Civil e Militar seguem realizando diligências na área ribeirinha de Óbidos para identificar e localizar os responsáveis pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso.

O crime

O crime ocorreu na comunidade Santíssima Trindade, região de várzea do município de Óbidos. A Polícia Militar foi acionada por moradores da área na madrugada de sábado (13) para apurar a situação. De acordo com informações da PM, a equipe foi acionada após médicos do Hospital 24 Horas informarem a entrada de um paciente em estado de urgência. 

Segundo relatos de testemunhas, dois homens desconhecidos chegaram ao local em uma lancha e seguiram até a residência de Antônio Edinelson. Os suspeitos teriam furtado uma quantia em dinheiro e, em seguida, agredido o idoso.

 

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