Mulher morre após colisão entre moto e carreta em Novo Progresso

Uma mulher identificada preliminarmente como Hildeane morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na noite de domingo (14), em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ocorrência foi registrada em um trecho da BR-163, nas proximidades da saída para Miritituba.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz quando ocorreu a colisão com uma carreta que trafegava pela rodovia. A força do impacto causou ferimentos graves à motociclista, que morreu antes da chegada do socorro.

As circunstâncias que antecederam o acidente ainda são apuradas pelas autoridades. Relatos de testemunhas indicam que a motociclista estaria trafegando de forma irregular momentos antes da colisão, versão que deverá ser analisada durante a investigação.

Com o impacto, o tanque de combustível da carreta foi atingido, provocando vazamento de diesel na pista. A área precisou ser isolada para garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo local e permitir o trabalho das equipes responsáveis pelos procedimentos periciais.

Policiais militares permaneceram na rodovia até a chegada dos órgãos competentes, que realizaram a remoção do corpo e o levantamento das informações necessárias para esclarecer a dinâmica do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.