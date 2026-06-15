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Polícia

Duas pessoas são mortas a tiros em via pública de Canaã dos Carajás

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (15)

O Liberal
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Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um duplo homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (15) na Avenida Agenor Gonçalves de Paiva, nas proximidades de uma rotatória, no bairro Monte Castelo, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, as vítimas, que seriam um homem e uma mulher, foram encontradas do lado de fora de um veículo Peugeot que estava parado no meio da via.

Em nota, a Polícia Civil informou o suspeito do crime foi preso em flagrante por homicídio doloso. "Os procedimentos cabíveis estão em andamento na Delegacia de Canaã dos Carajás", confirmou.

De acordo com os relatos preliminares, as circunstâncias da morte das duas pessoas ainda não foram esclarecidas. O automóvel em que as vítimas estavam apresentava pelo menos um dos vidros quebrados. Testemunhas relataram que um filho do casal teria presenciado toda a ação criminosa. A criança permaneceu no local em estado de choque até a chegada das equipes da Polícia Militar.

Imagens registradas após o crime mostram uma das vítimas caída ao lado do veículo, com marcas de sangue na pista. A outra pessoa está mais distante, próxima ao canteiro central. Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência, realizaram o isolamento da área e acionaram a perícia criminal para os procedimentos de levantamento no local do crime. Equipes de investigação também iniciaram a coleta de informações e depoimentos que possam auxiliar na identificação dos autores.

Até o momento, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas oficialmente, assim como a motivação do duplo homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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