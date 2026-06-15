Corpos de vítimas que estavam desaparecidas após colisão entre rabetas são encontrados em Portel
Todas as três vítimas que morreram foram encontradas no domingo (15)
Os corpos dos dois homens que ainda estavam desaparecidos após uma colisão entre rabetas na zona rural de Portel, no Marajó, foram encontrados no fim da tarde de domingo (14). A primeira vítima, uma criança, já havia sido localizada durante a manhã. As embarcações de pequeno porte se envolveram no acidente na noite de sábado (13) no Rio Acangatá.
O primeiro corpo encontrado foi o de Nicole Vilarinho de Sousa, localizado durante a manhã de domingo por moradores da região. Horas depois, já no período da tarde, foram encontrados os corpos de Adailson Pantoja Vilarinho e Manoel Barreiro Baia, que também estavam desaparecidos desde a colisão.
Os trabalhos de busca contaram com a ajuda de ribeirinhos e também com o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que se deslocou até a área para reforçar as operações de procura.
"O Corpo de Bombeiros Militar informa que os mergulhadores da corporação encontraram o corpo da última vítima no Rio Acangatá, próximo a comunidade menino Deus, em Portel", confirmou.
Segundo as informações, pelo menos cinco pessoas estavam envolvidas no acidente. Dois ocupantes sobreviveram à colisão. Um deles foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Geral de Portel. O estado de saúde da outra pessoa resgatada não havia sido informado.
Durante as buscas, moradores encontraram destroços de uma das embarcações e objetos pertencentes a uma das vítimas, elementos que auxiliaram na delimitação da área onde os desaparecidos poderiam estar.
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. As autoridades deverão investigar a dinâmica da colisão e apurar as causas do naufrágio das embarcações.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA