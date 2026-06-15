Mulher é morta a facadas em Xinguara; ex-namorado é preso como principal suspeito

Uma mulher identificada como Ana Carolina dos Santos Ferreira foi assassinada a golpes de faca na tarde de domingo (14), no bairro Jardim América, em Xinguara, sul do Pará. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, localizada em uma vila de casas na Rua Osvaldo de Almeida. O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, que foi preso horas depois.

Conforme as informações iniciais, após o ataque, o suspeito ainda incendiou o imóvel e fugiu do local. Moradores acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem pedidos de socorro e perceberem as chamas na residência.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Ana Carolina caída e com múltiplos ferimentos provocados por arma branca. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

Uma criança que estava na casa foi retirada em segurança por um dos moradores da vila. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou a menina para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde dela não foi divulgado.

Durante as diligências, imagens de câmeras de monitoramento auxiliaram na identificação do principal suspeito. Segundo informações repassadas à polícia, trata-se de um ex-companheiro da vítima, que residia em uma kitnet nas proximidades. Uma testemunha reconheceu o homem registrado nas gravações.

O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Militar poucas horas após o crime. A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os procedimentos periciais no imóvel e seguem investigando as circunstâncias do feminicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.