Mulher é encontrada morta com ferimentos no corpo em Mosqueiro; PC apura o caso

Denize da Silva da Cruz, de 23 anos, foi encontrada morta na tarde de domingo (14/6) em Mosqueiro, distrito de Belém. Uma das suspeitas das autoridades é de que ela possa ter sido morta a facadas. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo.

No local onde o corpo da mulher estava, os agentes de segurança pública localizaram uma bicicleta que pertencia à Denize. Além disso, conforme fontes ligadas à Polícia Civil, o celular da vítima não foi encontrado.

A vítima estava deitada no momento em que foi localizada morta, e as lesões estavam na região posterior do cadáver. Por conta disso, a PC ainda aguarda a confirmação da Polícia Científica (PCIPA) sobre o tipo de lesão que Denize tinha. A hipótese de que o ferimento possa ter sido provocado por arma de fogo já foi descartada. A dúvida dos agentes é se o ferimento foi causado por arma branca ou objeto contundente, como, por exemplo, um pedaço de madeira.

Até agora, os policiais civis tentam descobrir as circunstâncias da morte da mulher, incluindo a pessoa por trás do crime. Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo”. Por enquanto, ninguém foi preso.