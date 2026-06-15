Casa do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano, é alvo de operação do Ministério Público

O Ministério Público do Pará (MPPA) deflagrou uma operação nesta segunda-feira (15/6) em Parauapebas, no sudeste do Pará. O gabinete e a casa do prefeito do município, Aurélio Goiano, foram alvos da ação. Até o momento, o MPPA não revelou detalhes do trabalho.

No Instagram, Aurélio publicou um vídeo se manifestando sobre a ação do Ministério Público. Em uma agenda institucional no Rio de Janeiro, o chefe executivo de Parauapebas informou que colocou toda sua equipe à disposição do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para dar todas as informações necessárias.

“Queria eu que o Gaeco tivesse fiscalizado muito mais na gestão passada para a gente não 'tá' com essa bomba-relógio que nós pegamos. Mas estaremos à disposição não só do Gaeco, mas de qualquer outra investigação. Eu estou tranquilo. Quem não deve, não teme. Agradecer a todos vocês pelo apoio e vamos trabalhar para reconstruir Parauapebas”, disse ele.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações ao MPPA sobre a ação e aguarda retorno.

Nota da Prefeitura de Parauapebas

Em nota, a Prefeitura Municipal de Parauapebas informou que recebeu representantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e do Ministério Público do Estado do Pará, no âmbito de procedimento de apuração conduzido pelos órgãos competentes.

“Durante a ação, todas as informações e os documentos solicitados foram prontamente disponibilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), evidenciando a total colaboração e transparência da Administração Municipal no atendimento às demandas apresentadas”, comunicou.

A prefeitura disse ainda que o procedimento objeto da diligência já se encontra devidamente encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), “em conformidade com os trâmites legais e os princípios que regem a Administração Pública”.

A Prefeitura de Parauapebas ressaltou que a atuação dos órgãos de controle e fiscalização “integra os mecanismos regulares de acompanhamento da gestão pública, contribuindo para o fortalecimento da transparência e da correta aplicação dos recursos públicos”.

“Nesse sentido, o Município reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a plena cooperação institucional, permanecendo à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre pautado pelo diálogo e pela promoção de uma gestão pública responsável e eficiente”, concluiu.