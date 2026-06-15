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Polícia

Homem é encontrado morto com marcas de faca no corpo, próximo ao lixão de Breu Branco

O caso foi registrado na tarde de domingo (14)

O Liberal
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Homem é encontrado morto próximo a lixão de Breu Branco. (Foto: Redes Sociais)

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de domingo (14) em uma área de vegetação próxima ao lixão de Breu Branco, no sudeste do Pará. A vítima foi posteriormente identificada como Nonato Soares Silva, de 41 anos. Segundo as autoridades, a vítima, que era uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, foi localizada com perfurações feitas por arma branca. Moradores relataram que o homem havia sido visto circulando pelas imediações ainda no sábado (13).

Conforme as informações iniciais, o cadáver foi encontrado por uma moradora que passava pela região e avistou o corpo. A testemunha acionou a Polícia Militar para relatar o caso. Segundo moradores, o homem havia sido visto circulando pelas imediações ainda no sábado (13).

Quando as equipes da PM chegaram ao local, encontraram a vítima já sem vida em meio à área de mato. Próximo ao corpo foram localizados sacos e alguns pertences que podem estar relacionados ao homem.

Policiais militares atenderam à ocorrência e realizaram os procedimentos iniciais até a chegada da Polícia Civil e da equipe do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

Antes da identificação, havia a suspeita de que a vítima pudesse ser uma pessoa em situação de rua, devido às circunstâncias em que foi encontrada. Com a confirmação da identidade de Nonato Soares Silva, as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte e verificar se houve participação de terceiros no caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC disse que o caso é investigado pela Delegacia de Breu Branco. "A vítima, que era uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, foi localizada com perfurações feitas por arma branca. Equipes policiais trabalham para esclarecer a autoria e circunstâncias do crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que ajudem no trabalho policial podem ser repassadas pelo número 181. O sigilo é garantido.

 

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