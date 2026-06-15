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Polícia

MP denuncia sete pessoas por envolvimento com o Comando Vermelho e lavagem de dinheiro no Pará

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital identificou indícios de que os recursos utilizados pelo grupo tinham origem em atividades criminosas, como tráfico de drogas e extorsão

O Liberal
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Prédio do MPPA (Foto: Ascom | MPPA | Arquivo)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereceu denúncia contra sete pessoas, de nomes não revelados, pelos crimes de integração à organização, associação para o tráfico ilícito de drogas, financiamento do tráfico ilícito de drogas e lavagem de capitais. Segundo o MPPA, após investigação conduzida com apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO-PA), na operação “Babayaga”, foi revelada a atuação de integrantes do núcleo financeiro da facção criminosa Comando Vermelho no Pará.

No período investigado, contas associadas aos denunciados movimentaram cerca de R$ 57 milhões, conforme o MP. A 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital identificou indícios de que os recursos utilizados pelo grupo tinham origem em atividades criminosas, como tráfico de drogas e extorsão.

O esquema de lavagem de capitais teria contado com uma ampla rede de contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, ainda conforme o MP. As operações financeiras, realizadas por meio de supostas empresas de fachada, tinham como principal objetivo ocultar a origem ilícita dos valores movimentados.

A operação, deflagrada em 24 de abril de 2026, contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do Grupo de Trabalho de Facções (GTF/NIP), da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), reforçando a integração entre o Ministério Público e os órgãos de segurança pública no combate ao crime organizado.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra cinco integrantes da organização, que foram presos pelas equipes responsáveis pela ação.

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