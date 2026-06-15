PM prende suspeito de matar homem a tiros na Feira Municipal de Tucuruí

Fabrício Sanches Furtado, principal suspeito de assassinar Gleidson Sanches Brito, de 29 anos, foi preso pela Polícia Militar no domingo (14/6), em Tucuruí, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu no mesmo dia, na área da Feira Municipal, onde a vítima foi assassinada a tiros.

Segundo o portal Correio de Carajás, por volta das 14h30, menos de três horas após o assassinato, os agentes localizaram Fabrício escondido em uma residência no bairro São Sebastião. A captura contou com a ajuda da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e de equipes de recobrimento da 2ª Companhia da Polícia Militar.

As autoridades informaram que, durante a abordagem, o confessou a autoria do crime, alegando que o homicídio teria sido motivado por uma discussão com a vítima, ainda de acordo com o Correio. O suspeito ainda teria relatado ter descartado a arma durante a fuga. Até agora, o armamento não foi encontrado.

Fabrício recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí. O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação. Em nota, a PC disse que o suspeito "foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional de Tucuruí, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso".

O crime

No momento do crime, Gleidson estava saindo do banheiro da feira, quando sofreu os disparos de arma de fogo, principalmente, na região da cabeça. Houve gritaria e correria nesse setor da feira, e logo a notícia do homicídio se espalhou em Tucuruí.

Chamados por populares, agentes da PM e da Polícia Civil atenderam a ocorrência. A PC iniciou as investigações na área da feira, ouviu quem estava próximo do local do crime e deve abrir inquérito policial. Acionado, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo já no início da tarde de domingo.