Mulher é apresentada à polícia suspeita de esfaquear companheiro, em Santarém: 'ele me desafiou'

Uma mulher identificada como Nelma Santos da Conceição foi apresentada na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) na tarde de segunda-feira (15/6), suspeita de esfaquear o companheiro em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na travessa Resistência com a Ituqui, bairro Amparo. Para a imprensa, Nelma alegou que a vítima teria a desafiado.

O 3º Batalhão de Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam à ocorrência. Segundo o portal O Impacto, o episódio teria sido ocasionado por uma discussão relacionada a alimento.

“Ele que me desafiou, meti mesmo (a faca), sabe por quê? Porque ninguém me desafia”, disse a suspeita para imprensa.

“Fomos acionados via NIOP, onde tinha um rapaz ao solo com uma perfuração, e realmente, quando chegamos aqui, constatou-se; ele estava com uma perfuração no tórax. Já fizemos os procedimentos iniciais, corte um pouco profundo, na região do peito”, informou a enfermeira Adélia do SAMU.

Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal. Até o momento, o estado de saúde do homem não foi revelado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que a suspeita foi apresentada pela Polícia Militar na Delegacia de Santarenzinho, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. "A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico", comunicou.