Dupla é presa e adolescente apreendido suspeitos de assaltar idoso no bairro do Jurunas, em Belém

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de participação em um assalto a um idoso no bairro da Cidade Velha, em Belém. O roubo foi registrado na manhã de segunda-feira (15) e o trio foi localizado por equipes da Polícia Militar durante a tarde, no bairro do Jurunas. O crime teve grande repercussão após o vídeo do caso ser compartilhado nas redes sociais.

A ação da PM para deter os suspeitos ocorreu durante a Operação Sentinelas, realizada na área do 20º Batalhão. De acordo com os agentes, os policiais receberam informações e imagens sobre um roubo ocorrido nas primeiras horas da manhã do mesmo dia, na Avenida Tamandaré, área atendida pelo 2º BPM. Conforme a denúncia, três homens utilizando uma motocicleta vermelha teriam abordado uma vítima e levado seus pertences mediante ameaça com o uso de uma arma.

Após a análise das imagens e o compartilhamento de informações entre as equipes policiais, foram iniciadas diligências para identificar e localizar os envolvidos. O trabalho contou com o apoio da Agência de Inteligência do CPC I, que auxiliou na identificação dos suspeitos.

Durante as buscas, um dos investigados foi encontrado nas proximidades da Rua Fernando Guilhon com a Travessa Monte Alegre, no bairro do Jurunas. Segundo a PM, ele conduzia a mesma motocicleta apontada como utilizada na ação criminosa.

Na abordagem, os policiais apreenderam um revólver de ar comprimido calibre 4,5 mm, além de cilindros de CO₂ e objetos semelhantes a munições. Questionado pelos agentes, o suspeito informou onde estariam os outros dois envolvidos. Com base nas informações obtidas, outra equipe policial localizou os demais suspeitos na Avenida Quintino Bocaiúva, entre as avenidas Honório José dos Santos e Bernardo Sayão, também no bairro do Jurunas.

A Polícia Militar informou que a motocicleta utilizada no crime foi apreendida e que a vítima reconheceu os suspeitos como participantes do assalto. Diante dos fatos, os três foram conduzidos para a Seccional Urbana de São Brás, onde foram apresentados para os procedimentos legais cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.