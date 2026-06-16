Homem é encontrado morto com sinais de violência em beco de Santarém

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (16) no ‘Beco do Papagaio’, localizado no bairro Uruará, zona leste de Santarém, no oeste do Pará. O corpo estava em frente a uma residência e apresentava sinais de violência que apontam para um homicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal. No entanto, ao chegar ao endereço indicado, os policiais constataram que a vítima já estava sem vida. Durante a análise preliminar, foi observada pelo menos uma perfuração na região do tórax.

Moradores das proximidades relataram ter ouvido gritos durante a madrugada, possivelmente no horário em que o crime ocorreu. Apesar disso, ninguém soube informar a identidade do homem.

Após a confirmação da morte, a área foi isolada para preservar vestígios que possam auxiliar nas investigações. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e os primeiros levantamentos sobre o caso. A motivação do crime e a autoria ainda são desconhecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.