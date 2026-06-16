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Polícia

Mais de 4 kg de ouro ilegal são apreendidos pela PRF na BR-316, em Santa Maria do Pará

Com esta apreensão, a PRF no Pará chega a mais de 23 kg de ouro ilegal apreendidos em 2026

O Liberal
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Mais de 4 kg de ouro ilegal é apreendido pela PRF na BR-316, em Santa Maria do Pará. (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Cerca de 4,299 kg de ouro ilegal foram apreendidos durante uma fiscalização no quilômetro 102 da BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do estado. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta terça-feira (16).

Conforme a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 2h, quando os policiais pararam um Volkswagen Gol branco que viajava de Maracaçumé, município do Maranhão, para Marabá. Ao vistoriarem os itens de segurança do carro, os agentes descobriram um fundo falso no banco do passageiro, onde estavam escondidas 25 barras de ouro de tamanhos variados.

Questionado, o motorista alegou que receberia R$ 2.500 pelo transporte, porém não apresentou nenhuma documentação fiscal ou mineral que comprovasse a origem e a regularidade do ouro. Com o flagrante, o total de ouro ilegal apreendido pela PRF no Pará chega a 23,299 kg apenas neste ano.

Diante dos fatos, o motorista foi preso e a carga de ouro foi encaminhada à Sede da Polícia Federal em Belém para a realização dos procedimentos legais.

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