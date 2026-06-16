Marinha disponibiliza sonar para buscas por corpo de adolescente indígena após naufrágio de Altamira

As buscas pelo adolescente de 14 anos que segue desaparecido após o naufrágio de uma embarcação no Rio Xingu, em Altamira, serão reforçadas com um sonar disponibilizado pela Marinha do Brasil. Em nota na manhã de terça-feira (16), o órgão comunicou que uma equipe especializada e o equipamento de varredura lateral devem auxiliar na localização do corpo da última vítima ainda não encontrada.

O equipamento, conhecido como ‘sidescan’, é capaz de escanear o leito do rio por meio da emissão de ondas sonoras, permitindo identificar objetos e possíveis alvos submersos.

“O objetivo é intensificar e retomar as buscas ao adolescente desaparecido após o naufrágio de uma embarcação do tipo voadeira no Rio Xingu, ocorrido no último dia 10 de junho. No momento, em coordenação com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, a instituição aguarda a disponibilidade de uma aeronave para realizar o transporte do equipamento até a região do acidente”, ressaltou.

A tecnologia será empregada na região da Cachoeira Rebojo do Avelino, na Terra Indígena Koatinemo, onde ocorreu o acidente na última quarta-feira, dia 10 de junho.

Buscas

O adolescente é a única vítima que ainda não foi localizada. Até o momento, cinco pessoas que desapareceram após o naufrágio já foram encontradas e identificadas por familiares.

O acidente ocorreu em um trecho considerado de difícil navegação do Rio Xingu. Desde então, equipes de diferentes instituições atuam de forma integrada nas buscas, incluindo militares do Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Norte Energia.

Com a chegada do sonar, a expectativa é ampliar a capacidade de varredura das áreas submersas e aumentar as chances de localizar o adolescente desaparecido.

Em nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A instituição também reforçou que permanece prestando apoio às ações de busca e salvamento na região.

“A Autoridade Marítima coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental: (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (mensagens instantâneas), para o recebimento de informações que possam contribuir para a salvaguarda da vida humana nas águas, a segurança da navegação e a prevenção da poluição ambiental”, destacou.