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Polícia

Homem armado morre após troca de tiros na feira de Icoaraci, em Belém

O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (16)

O Liberal
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Homem armado morre após troca de tiros na feira de Icoaraci, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem armado morreu na manhã desta terça-feira (16) após uma confusão registrada na Feira da 8 de Maio, no distrito de Icoaraci, em Belém. As circunstâncias do ocorrido ainda são apuradas pelas autoridades. Informações preliminares apontam duas versões para o caso: uma possível tentativa de roubo e uma suposta tentativa de homicídio. Até o momento, nenhuma das hipóteses foi confirmada oficialmente pela polícia.

O caso ocorreu em um horário de intensa movimentação de comerciantes e frequentadores do local. De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta. Há informações de que ele estaria acompanhado de outra pessoa, que conseguiu fugir após a ocorrência. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Durante a ação, um feirante teria percebido a presença do homem armado e entrado em luta corporal com ele. No confronto, o trabalhador acabou sendo atingido por um disparo na perna e precisou ser socorrido por uma ambulância para uma unidade hospitalar.

Ainda segundo testemunhas, durante a briga o suspeito deixou a arma de fogo cair. Nesse momento, uma terceira pessoa teria recolhido o armamento e efetuado disparos contra o homem, que morreu no local antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar foi acionada e, ao constatar a morte do suspeito, realizou o isolamento da área para preservar a cena até a chegada da Polícia Científica. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a dinâmica da ocorrência, identificar todos os envolvidos e determinar as circunstâncias que levaram à morte do suspeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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