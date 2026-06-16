Condenado pelo estupro da enteada é preso pela Polícia Civil em Belém

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (15/6), durante a operação “Voz da Justiça”, em Belém. De acordo com a PC, a ordem judicial, expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, do Estado de Santa Catarina, decorre da investigação do crime praticado contra uma criança de 10 anos de idade, enteada do suspeito.

Os policiais civis receberam a notícia sobre a existência do mandado de prisão por meio da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (ACI/PMSC), informando que o foragido estaria residindo na capital paraense.

O suspeito foi encontrado em seu local de trabalho, onde foi abordado pela equipe policial, recebeu voz de prisão, foi conduzido para a unidade policial para a realização das medidas legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.

A PC reiterou a importância de que crimes desta natureza sejam denunciados. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181) ou enviar fotos, vídeos, áudios e localizações para a atendente virtual Iara via WhatsApp no número (91) 3210-0181. Em casos de emergência, pelo 190, sigilo é garantido.