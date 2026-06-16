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Polícia

Homem é morto a facadas em Uruará; ex-companheira é a principal suspeita

Moradores disseram que os dois teriam passado a noite consumindo bebida alcoólica antes de iniciarem uma discussão

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a vítima do crime. (Foto: Reprodução | A Voz do Xingu)

Gilmar da Silva foi assassinado a facadas na madrugada de segunda-feira (15/6), na comunidade do Distrito Alvorada, que fica no quilômetro 140 da BR-230, na zona rural de Uruará, no sudoeste do Pará. A principal suspeita de cometer o crime é a ex-companheira da vítima, Vanusa Costa Batista da Silva, de 29 anos.

Segundo o portal A Voz do Xingu, a Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada por servidores da unidade de saúde da região por volta das 3h. No local, o irmão da vítima disse aos agentes que Vanusa, supostamente, teria confessado ter esfaqueado Gilmar e fugido na sequência em uma motocicleta.

Quando os policiais chegaram, Gilmar já tinha morrido. Ele apresentava duas perfurações de arma branca, uma no peito e outra no pescoço, ainda conforme A Voz do Xingu.

Moradores disseram que Gilmar e Vanusa teriam passado a noite consumindo bebida alcoólica antes de iniciarem uma discussão. Testemunhas afirmaram que a suspeita não aceitava o fim do relacionamento.

Até o momento, a suspeita não foi localizada pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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