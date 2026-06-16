Homem invade casa e abusa sexualmente de moradora em Belém: 'socorro, eu fui estuprada'

Uma mulher foi vítima de estupro após ter a residência invadida durante a madrugada desta segunda-feira (15), no bairro do Tenoné, em Belém. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

O portal Gazeta Carajás publicou nas redes sociais um vídeo do caso. Pelas imagens, é possível ver um homem correndo pela via, enquanto a vítima grita por ajuda: “Socorro, eu fui estuprada”.

Conforme o Gazeta Carajás, o suspeito teria entrado no imóvel com a intenção de praticar furtos. Ao perceber que a vítima morava sozinha, ele teria a abusado sexualmente.

Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado e as autoridades seguem atrás dele. Em nota, a PC informou que um boletim de ocorrência foi registrado após notificação de suspeita de violência sexual contra a mulher, encaminhada pelo Hospital da Mulher, na tarde desta segunda-feira (15). O caso segue em apuração.