Familiares de Pam Pam pedem justiça uma semana após atropelamento de moradores em Belém

Uma semana após o atropelamento que deixou moradores feridos no bairro da Sacramenta, em Belém, vítimas e familiares voltaram a cobrar por justiça. Nesta quarta-feira (17), o tio de Daniel Grislei Tavares de Souza, conhecido como "Pam Pam", publicou um vídeo nas redes sociais pedindo uma resposta das autoridades sobre a localização e prisão do motorista apontado como responsável pelo caso. Ele ainda relatou os impactos causados pelo acidente.

Ao lado de Pam Pam, Erick Henrique agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde o acidente e afirmou que, até o momento, o suspeito continua foragido.

“Hoje está fazendo uma semana do acontecido. Até agora, nenhuma resposta. A pessoa continua solta. Esse caso deixou um rastro de destruição física, mental e financeira. A gente precisa de uma resposta”, declarou.

No vídeo, Erick também informou que Pam Pam segue em recuperação. O torcedor símbolo do Paysandu recebeu alta médica no último sábado (13), mas ainda enfrenta as consequências dos ferimentos sofridos durante o atropelamento. Imagens divulgadas pela família mostram que ele continua com dificuldades de locomoção e necessita de acompanhamento durante o processo de recuperação.

O familiar pediu ainda que a população continue compartilhando informações e cobrando providências das autoridades responsáveis pela investigação.

“Pedimos justiça pelo Pam pam. Que a verdade prevaleça e que tudo seja esclarecido da forma correta e justa. O Pam pam é uma pessoa querida, símbolo de alegria, amor e inclusão social, que conquistou o carinho de milhares de pessoas por onde passou”, afirmou Erick.

Atropelamento

O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (10), na Passagem Marinho, esquina com a Rua Nova e o Canal da Pirajá. Segundo relatos de testemunhas, moradores realizavam a pintura da via para as festividades da Copa do Mundo quando uma caminhonete avançou pelo trecho interditado e atingiu várias pessoas.

Pelo menos quatro moradores foram atropelados. Entre eles estava Pam Pam, que sofreu fraturas nos dedos das mãos e lesões na região da boca. Erick Henrique também ficou ferido. Além das vítimas, diversos veículos estacionados na área foram danificados. Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. Durante as buscas, a caminhonete suspeita foi localizada abandonada no bairro do Coqueiro.

A Polícia Civil informou anteriormente que o condutor já foi identificado, mas ainda não foi localizado. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Seccional da Sacramenta, responsável pela investigação. Imagens de câmeras de segurança seguem sendo analisadas, testemunhas já foram ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar no esclarecimento do caso.

Enquanto aguardam o avanço das investigações, familiares e moradores mantêm a mobilização nas redes sociais em busca de justiça e da responsabilização do suspeito.

"A Polícia Civil informa que diligências seguem em andamento para localizar o suspeito", comunicou.