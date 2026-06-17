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Polícia

Corpo é encontrado em cova rasa dentro de mata no município de Mãe do Rio

O caso foi registrado na noite de terça-feira (16)

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: O Liberal / Arquivo)

Um corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa na noite de terça-feira (16), em uma área de mata localizada em uma fazenda no bairro Tubilândia, no município de Mãe do Rio, nordeste do Pará. A vítima ainda não foi identificada oficialmente pelas autoridades policiais.

De acordo com a Polícia Civil, a descoberta ocorreu após denúncias recebidas por volta das 17h, informando sobre a possível existência de um cadáver na região. Equipes iniciaram buscas nos locais indicados, mas não localizaram o corpo durante as primeiras diligências.

Horas depois, por volta das 21h, novas informações foram repassadas aos investigadores com detalhes mais precisos sobre o ponto onde o cadáver estaria enterrado. Os policiais retornaram à área e, após novas buscas, encontraram o corpo em uma cova rasa em meio à vegetação. O avançado estado de decomposição impossibilitou a identificação imediata da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do cadáver e os procedimentos periciais que poderão auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da morte.

O caso segue sob investigação para determinar a identidade da pessoa encontrada, bem como apurar a autoria e a motivação do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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