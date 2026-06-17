Após 5 anos, réu por acidente que matou mãe e filha na avenida Nazaré é julgado em Belém

Após quase cinco anos, teve início nesta quarta-feira (17), em Belém, o julgamento de Allan Henrique das Chagas Rocha, réu por envolvimento no acidente de trânsito que resultou na morte de uma mulher e de sua filha de apenas 2 anos. O caso ocorreu em agosto de 2021, na avenida Nazaré.

O julgamento iniciou com os depoimentos de testemunhas. Uma das pessoas ouvidas é um policial militar que afirmou ter presenciado os veículos envolvidos trafegando em alta velocidade desde a avenida Tamandaré.

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A sessão de julgamento prossegue nesta quarta-feira, quando serão ouvidas testemunhas e apresentados os argumentos da acusação e da defesa. Ao final dos debates, os jurados decidirão se o réu será condenado ou absolvido pelas mortes de Renata Corrêa Torres e Maria Luiza Corrêa Torres.

Acidente

Allan responde pelo acidente ocorrido na noite de 25 de agosto de 2021, que causou a morte de Renata Corrêa Torres e da filha dela, Maria Luiza Corrêa Torres. O marido de Renata, que conduzia o carro da família, teve graves ferimentos, mas sobreviveu.

Na época, a colisão ocorreu no cruzamento das avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro. Com o impacto, várias pessoas ficaram feridas e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate das vítimas.

Maria Luiza, de apenas 2 anos, chegou a ser levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Horas depois, a mãe da criança também morreu em decorrência das lesões provocadas pelo acidente. O réu e a namorada, que estavam no outro carro envolvido, ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para unidades de saúde.

O caso teve ampla repercussão após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostrariam os veículos percorrendo diferentes vias da capital em alta velocidade momentos antes da colisão. Os registros captaram a movimentação dos automóveis pelas avenidas Tamandaré, Gama Abreu e Nazaré.

Investigação

De acordo com as investigações, Allan conduzia um veículo de cor prata e estava acompanhado da namorada. Já no outro automóvel estavam Renata, a filha do casal e o marido dela. A batida ocorreu quando o carro dirigido por Allan atingiu a traseira do veículo da família, que foi lançado contra uma árvore às margens da avenida.

Durante a investigação, o marido da vítima que morreu relatou à Polícia Civil que retornava para casa com a família quando percebeu a aproximação do outro veículo na avenida Tamandaré. Em depoimento, ele afirmou que, após uma ultrapassagem, passou a ser seguido pelo carro conduzido por Allan e tentou se afastar acelerando, mas acabou atingido por trás.