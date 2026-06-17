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Polícia

Suspeito morre e dois são presos em ação que fechou laboratório de skunk em Ourilândia do Norte

O caso foi registrado na noite de terça-feira (16), no Assentamento Maria Preta

O Liberal
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Suspeito morre e dois são presos em ação que fechou laboratório de skunk em Ourilândia do Norte. (Foto: Polícia Militar)

Um suspeito morreu e dois foram presos durante uma operação da Polícia Militar que desarticulou um laboratório de cultivo de skunk, droga conhecida popularmente como "supermaconha", em Ourilândia do Norte, sul do Pará. A ação ocorreu na noite de terça-feira (16), em uma área rural do Projeto de Assentamento Maria Preta.

De acordo com informações da PM, a ação teve início por volta das 21h30, quando uma equipe do 36º Batalhão abordou um motociclista em atitude considerada suspeita. Durante a revista, os agentes encontraram porções de entorpecente com o homem.

Após ser questionado, o suspeito teria indicado aos policiais o local onde funcionaria um esquema de produção e distribuição da droga na região. Com as informações obtidas, foi montada uma operação para averiguar a denúncia. Já por volta das 22h, as equipes seguiram até uma chácara localizada no PA Maria Preta. Segundo a PM, ao se aproximarem do imóvel, os agentes foram recebidos a tiros, dando início a um confronto armado.

Durante a troca de disparos, um dos suspeitos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ourilândia do Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.

No interior da propriedade, os militares localizaram uma mulher, que foi presa em flagrante. Durante as buscas, os agentes encontraram uma estrutura utilizada para o cultivo de skunk, equipada com materiais específicos para a produção da droga. Ao todo, foram apreendidos 13 pés da planta, além de insumos utilizados no processamento e comercialização do entorpecente.

A operação também resultou na apreensão de armas, porções de drogas e duas motocicletas que apresentavam situação considerada suspeita pelas autoridades.

Os dois suspeitos detidos e todo o material recolhido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte. O caso será investigado para apurar a atuação do grupo criminoso e a origem dos materiais encontrados no local.

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